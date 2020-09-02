В Украине с начала года по делам по фактам пыток сообщили о подозрении 18 правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. За 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019 год только 2. Об этом руководитель Департамента международно-правового сотрудничества Дмитрий Литкевич сообщил во время дебатов в рамках заседания Комитета министров Совета Европы, посвященного надзору за исполнением решений ЕСПЧ, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.
По словам Литкевича, в 2020 году удалось значительно активизировать ход расследования уголовных производств, связанных с применением насилия со стороны правоохранителей.
"В частности, за 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019 год только 2, за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с применением насилия сообщено о подозрении 86 правоохранителям, за 2019 год - 44" , - отметил он.
Как сообщал УНН, в Украине за 7 месяцев 2020 года в уголовных процессах по фактам пыток сообщено о подозрении 13 работникам правоохранительных органов.