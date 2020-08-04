В Україні з початку року у справах за фактами катувань повідомили про підозру 13 правоохоронцям

"За 7 місяців 2020 року у кримінальних провадженнях за фактами катувань повідомлено про підозру 13 працівникам правоохоронних органів (ст.127 КК України) та 89 - у перевищенні влади працівником правоохоронного органу, пов’язаним з насильством (ч. 2,3 ст. 365 КК України)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі також відзначили, що протягом 2020 року в рамках нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах прокурорами внесено 244 документи реагування, до відповідальності притягнуто 221 службову особу, у виправних колоніях – 739 та 846 відповідно.

Як повідомляв УНН, з початку року ДБР повідомило про підозру в катуванні близько 50 особам.