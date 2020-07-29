З початку року ДБР повідомило про підозру в катуванні близько 50 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. За перші 6 місяців цього року Державне бюро розслідувань повідомило втричі більше підозр та майже в 4 рази більше обвинувальних актів скерувало до суду щодо катування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
За перше півріччя 2020 року ДБР повідомило про підозру у катуванні 48 особам, що утричі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Також за перші 6 місяців цього року ДБР скерували до суду 35 обвинувальних актів щодо катування, що в 4 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції у Київській області повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у відділку поліції, через події, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня, як і ще одному працівнику Кагарлицького відділення поліції через інший епізод.