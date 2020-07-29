С начала года ГБР сообщило о подозрении в пытка около 50 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. За первые 6 месяцев этого года Государственное бюро расследований сообщило втрое больше подозрений и почти в 4 раза больше обвинительных актов направило в суд относительно пыток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
За первое полугодие 2020 года ГБР сообщило о подозрении в пытках 48 лицам, в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также за первые 6 месяцев этого года ГБР направило в суд 35 обвинительных актов относительно пыток, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному сотруднику Кагарлыцкого отделения полиции из-за другого эпизода.