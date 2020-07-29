С начала года ГБР сообщило о подозрении в пытка около 50 лицам

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10776 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 24268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105591 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119434 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117931 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144739 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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С начала года ГБР сообщило о подозрении в пытка около 50 лицам

С начала года ГБР сообщило о подозрении в пытка около 50 лицам

Киев  •  УНН

 • 11704 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. За первые 6 месяцев этого года Государственное бюро расследований сообщило втрое больше подозрений и почти в 4 раза больше обвинительных актов направило в суд относительно пыток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

За первое полугодие 2020 года ГБР сообщило о подозрении в пытках 48 лицам, в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также за первые 6 месяцев этого года ГБР направило в суд 35 обвинительных актов относительно пыток, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному сотруднику Кагарлыцкого отделения полиции из-за другого эпизода.

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