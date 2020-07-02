Тортури у відділку поліції в Кагарлику: ще двом поліцейським повідомлено підозру

“Слідчі ДБР, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора, повідомили про підозру оперуповноваженому Кагарлицького відділення Обухівського ВП ГУ Нацполіції в Київській області. Правоохоронець підозрюється у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020 року, правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку.

“Після початку досудового розслідування до Державного бюро розслідувань почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у Кагарлицькому відділенні поліції”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, на початку січня 2020 року працівники Кагарлицького відділення поліції, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжок.

“Так, правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції — застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

“За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України)”, — зазначається в повідомленні.

Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру 4 працівниками Кагарлицького відділення поліції.

“Наразі вирішується питання про обрання стосовно двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, — повідомляє ДБР.

Нагадаємо, слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика.

Як повідомлялося, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.