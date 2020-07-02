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Пытки в отделении полиции в Кагарлыке: еще двум полицейским сообщено подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, происходивших в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции из-за другого эпизода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора, сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

"После начала досудебного расследования в Государственное бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, ранее проходивших в Кагарлицком отделении полиции", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, в начале января 2020 года работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

"Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкое отделение полиции - применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.

"По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)" , - отмечается в сообщении.

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлицкого отделения полиции.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщает ГБР.

Напомним, следствие изменило квалификацию преступления по полицейским из Кагарлыка.

Как сообщалось, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

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