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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104001 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113427 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118319 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117446 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143090 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104597 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102880 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102355 просмотра

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В Украине с начала года в делах по фактам пыток сообщили о подозрении 13 правоохранителям

В Украине с начала года в делах по фактам пыток сообщили о подозрении 13 правоохранителям

Киев  •  УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине за 7 месяцев 2020 года в уголовных процессах по фактам пыток сообщено о подозрении 13 работникам правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

"За 7 месяцев 2020 года в уголовных процессах по фактам пыток сообщено о подозрении 13 работникам правоохранительных органов (ст.127 УК Украины) и 89 - в превышении власти работником правоохранительного органа, связанного с насилием (ч. 2,3 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе также отметили, что в течение 2020 года в рамках надзора за соблюдением законов в следственных изоляторах прокурорами внесено 244 документа реагирования, к ответственности привлечено 221 должностное лицо, в исправительных колониях - 739 и 846 соответственно.

Как сообщал УНН, с начала года ГБР сообщило о подозрении в истязании около 50 лицам.

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