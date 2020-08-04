В Украине с начала года в делах по фактам пыток сообщили о подозрении 13 правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине за 7 месяцев 2020 года в уголовных процессах по фактам пыток сообщено о подозрении 13 работникам правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
"За 7 месяцев 2020 года в уголовных процессах по фактам пыток сообщено о подозрении 13 работникам правоохранительных органов (ст.127 УК Украины) и 89 - в превышении власти работником правоохранительного органа, связанного с насилием (ч. 2,3 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В Офисе также отметили, что в течение 2020 года в рамках надзора за соблюдением законов в следственных изоляторах прокурорами внесено 244 документа реагирования, к ответственности привлечено 221 должностное лицо, в исправительных колониях - 739 и 846 соответственно.
Как сообщал УНН, с начала года ГБР сообщило о подозрении в истязании около 50 лицам.