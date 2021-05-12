Україна враховує можливість вторгнення російських військ з білоруського напрямку - Таран

Цитата

“Ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію, безумовно, враховуємо і таку можливість — можливість вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі. Але на теперішній час безпосередніх загроз ми не помічаємо”, — сказав міністр оборони.

Деталі

В той же час, з його слів, у випадку необхідності, Україна має “певні плани”, розроблені Генштабом.

“Ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосовано через територію Білорусі для нападу на Україну”, — додав Таран.

На питання про те, чи буде посилено захист українського кордону під час спільних російсько-білоруських навчань “Захід-2021” він відповів: “Ми готуємо відповідні дії також”.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.



Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.



За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.



Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.



Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.



Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.



Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону.



Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.