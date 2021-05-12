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Украина учитывает возможность вторжения российских войск с белорусского направления - Таран

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Украина тщательно отслеживает ситуацию на участке границы с Беларусью и учитывает возможность вторжения российских войск с этого направления. Об этом сказал министр обороны страны Андрей Таран во время специальной сессии форума “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.

Украина учитывает возможность вторжения российских войск с белорусского направления - Таран

Цитата

“Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию, безусловно, учитываем и такую возможность — возможность вторжения российских войск из белорусского направления, или распространение военной агрессии через территорию Беларуси. Но в настоящее время непосредственных угроз мы не замечаем”, — сказал министр обороны.

Детали

В то же время, по его словам, в случае необходимости, Украина имеет “определенные планы”, разработанные Генштабом.

“Мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину”, — добавил Таран.

На вопрос о том, будет усилена защита украинской границы во время совместных российско-белорусских учений “Запад-2021” он ответил: “Мы готовим соответствующие действия тоже”.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Зеленский после этого сообщал о медленном отводе сил РФ от границы.

Сейчас по сообщениям СМИ, на границе — около 80 тыс. человек российского контингента.

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