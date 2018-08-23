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Україна виробляє все менше легальної горілки - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У cічні-липні поточного року, порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво горілки в Україні скоротилося на 6,4% - до 6 млн 863 тис. дал. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

Україна виробляє все менше легальної горілки - статистика

Поряд з цим, за рік Україна наростила виробництво коньяку та бренді - на 1,1%. Зокрема, у січні-липні було вироблено 1 млн 64 тис. дал. відповідної продукції.

Також, було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-липні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 26,6% - до 4 млн 399 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.

Як писав УНН, на фоні падіння рівня легального алкоголю, в Україні зростає тіньовий ринок спиртного.

Так, частка нелегального міцного алкоголю на українському ринку вже перевищує 50%.

Згідно з даними дослідження IARD, такий показник ставить нашу країну в один ряд з такими державами, як Мозамбік (66%), Малаві та Уганда (61%), Камерун (56%), Танзанія (51%). 

За оцінками експертів галузі, розвиток нелегального алкогольного ринку в Україні спровокували завищені акцизи і відсутність контролю нелегалів з боку правоохоронців.

Держбюджет, тим часом, щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.

"Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і алкогольному сегменті", - говорить голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

За її словами, головна проблема сьогодні - це податкова складова, розмір якої не відповідає можливостям ринку.

"Акцизи потрібно привести до тверезих і обгрунтованих розмірів", - вважає вона.

"Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше - цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні", - підсумувала експерт.

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