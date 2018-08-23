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Украина производит все меньше легальной водки - статистика

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 6,4% - до 6 млн 863 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Украина производит все меньше легальной водки - статистика

Наряду с этим, за год Украина нарастила производство коньяка и бренди - на 1,1%. В частности, в январе-июле было произведено 1 млн 64 тыс. дал. соответствующей продукции.

Также было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство ликеров выросло на 26,6% - до 4 млн 399 тыс. дал.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

Как писал УНН, на фоне падения уровня легального алкоголя, в Украине растет теневой рынок спиртного.

Так, доля нелегального крепкого алкоголя на украинском рынке уже превышает 50%.

Согласно данным исследования IARD, такой показатель ставит нашу страну в один ряд с такими государствами, как Мозамбик (66%), Малави и Уганда (61%), Камерун (56%), Танзания (51%).

По оценкам экспертов отрасли, развитие нелегального алкогольного рынка в Украине спровоцировали завышенные акцизы и отсутствие контроля нелегалов со стороны правоохранителей.

Госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности около 10-12 млрд грн.

"Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте", - говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, главная проблема сегодня - это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

"Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам", - считает она.

"Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня", - подытожила эксперт.

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