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The Washington Post

Україна в ООН закликала ввести санкції проти російських портів в Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав ООН реалізувати новий комплекс санкцій щодо Російської Федерації у зв’язку з російською агресією в Азовському морі. Про це він сьогодні сказав на позачерговому засідання Радбезу ООН, передає УНН.

Україна в ООН закликала ввести санкції проти російських портів в Азові

“Злочинний режим Кремля знову продемонстрував, що він не зупинить свою агресивну політику і готовий йти на будь-які акти агресії проти української держави. Драматична ескалація ситуації потребує негайної реакції міжнародної спільноти”, — сказав Єльченко.

Україна закликала Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків та човни, захоплені напередодні.

“Ми також закликаємо міжнародну спільноту реалізувати новий комплекс санкцій з метою допомогти ситуації в регіоні, зокрема по відношенню до російських портів в Азовському морі”, — сказав він.

Посилення тиску на РФ, на думку Єльченка, допоможе розблокувати прохід через Керченську протоку.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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