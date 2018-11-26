Украина в ООН призвала ввести санкции против российских портов в Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ООН реализовать новый комплекс санкций в отношении Российской Федерации в связи с российской агрессией в Азовском море. Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, передает УНН.
“Преступный режим Кремля вновь продемонстрировал, что он не остановит свою агрессивную политику и готов идти на любые акты агрессии против украинского государства. Драматическая эскалация ситуации требует немедленной реакции международного сообщества”, — сказал Ельченко.
Украина призвала Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков и лодки, захваченные накануне.
“Мы также призываем международное сообщество реализовать новый комплекс санкций с целью помочь ситуации в регионе, в частности в отношении российских портов в Азовском море”, — сказал он.
Усиление давления на РФ, по мнению Ельченко, поможет разблокировать проход через Керченский пролив.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.