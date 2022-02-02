Україна-Польща-Британія: експерт розповів, що необхідно новому альянсу для стримування Росії

Фахівець зауважив, що про спрямування нового альянсу поки говорити зарано, адже всі деталі і домовленості наразі невідомі.

Цитата:

“Думаю, що ключовим елементом в цьому має бути, і, думаю, все-таки буде, саме безпековий вимір, тому що сьогодні ця тема є ключовою для всіх трьох учасників цього майбутнього об’єднання”, — сказав він.

Деталі

Зі слів Огризка, ідея подібних "трикутників" не є новою, ще в 90-і роки він пропонував такі формати тодішньому керівництву, щоб з’єднувати інтереси України із “потрібними нам країнами”. Однак, з його слів, тоді ця ідея, на жаль, не була реалізована.

“Але добре, що вона реалізується зараз. Це — абсолютно правильний підхід, і я думаю, що є тут дуже непогані шанси і для інших форматів. Ну а я вважаю, що найголовнішою має бути саме безпека, а особливо, зважаючи, що одним з кутів цього трикутника (я маю на увазі Британію) є країна, яка є ядерною, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, яка є країною, яка підписувала Будапештські гарантії безпеки України”, — зауважив співрозмовник УНН.

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Він підкреслив, що Сполучене Королівство, вочевидь, підтримує Україну, надає їй величезну фінансову, військову допомогу, і зайняло дуже чітку позицію щодо Росії, тож, мати такого союзника — це величезний і безумовний плюс для України.

“Чи він матиме те, що нам вкрай необхідно для стримування Росії, а саме статтю, яка б гарантувала взаємну підтримку в разі нападу третьої сторони на когось з цих трьох країн-членів (аналог 5 статті Вашингтонського договору — ред.) — це якраз той момент, який є ключовим для того, щоб вважати, що він справді мав би дуже стримуючий ефект для Росії. Навряд чи він там буде прописаний, але і без нього, я вважаю, така форма співпраці є надзвичайно позитивною, і коли це станеться, я думаю що ми піднімемо келихи шампанського”, — вважає він.

На думку колишнього міністра, утворювати нові регіональні альянси з країнами, які "говорять однією мовою" з Україною, це — безумовний позитив, тож, чим більше таких форматів буде в нашому арсеналі, тим краще.

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На запитання про те, у чому бенефіт Великої Британії від такого союзу, співрозмовник зазначив, що Сполучене Королівство зараз, вийшовши з Європейського Союзу, починає “грати свою власну гру”.

“Вона починає за відсутності лідерських амбіцій (реальних, які можна було б побачити) у таких країн, як Німеччина і Франція, починає перебирати роль лідера на європейському континенті. І це зараз дуже чітко проглядається. Тому я думаю, що, маючи з Британією тісні та по-справжньому партнерські відносини, це піде лише на користь Україні, і ми будемо це вітати”, — додав Огризко.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив з трибуни Верховної Ради, що Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів. У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є “ідея чорноморсько-балтійської осі”. Союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити, зазначив він. Також цю ідею підтвердила Британія.



Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею та Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою.