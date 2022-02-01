Понад 60% українців підтримують створення союзу Великої Британії, України та Польщі – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого УНН. Більшість українців підтримують ідею створення військово-політичного союзу, членами якого стануть Велика Британія, Республіка Польща та Україна. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг", інформує УНН.
Цитата
"За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 61% підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії. Негативно ставляться до цієї ініціативи 21%, байдуже – 12%", - йдеться в повідолменні.
Деталі
У регіональному вимірі найбільшою підтримкою ідея створення такого об’єднання користується серед мешканців західних та центральних регіонів, а також Києва (рівень підтримки від 65% до 76%). Дещо гірше до цієї ініціативи ставляться жителі південних областей (підтримують – 51%, не підтримують – 31%) та східних регіонів (підтримують – 40%, не підтримують – 38%).
Серед прихильників політичних партій відвертими противниками такої ініціативи є симпатики партії "Опозиційна платформа – За життя" (не підтримують – 62%), партії Шарія (не підтримують – 67%) та партії Мураєва (не підтримують – 68%).
Серед виборців інших партій кількість тих, хто підтримує таку ініціативу, значно переважає кількість її противників. Найбільшою підтримкою ідея створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії користується серед виборців партій "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь" (рівень підтримки понад 80%).
Додамо
Опитування проводили з 21 січня по 23 січня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
Нагадаємо
Понад 75% українців підтримали вступ до ЄС. 67,8% опитаних підтримали б вступ до НАТО.