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Ініціатива була за Україною: Кулеба назвав чотири факти про новий альянс з Польщею та Британією

Ініціатива була за Україною: Кулеба назвав чотири факти про новий альянс з Польщею та Британією

Київ • УНН

 • 16476 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився чотирма фактами про новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія. Раніше з трибун парламенту про таку українську ініціативу заявив президент, пише УНН.

Цитата

"Інформація про новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться. Тому настав час внести трохи ясності. Ось чотири факти з тих, якими вже можу поділитися", - написав міністр.

Деталі

По-перше, Кулеба наголосив, що з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна. Він висловив вдячність колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися на українську пропозицію.

По-дуге, новий формат є частиною української стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, каже міністр.

"Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси", - пояснив Кулеба.

По-третє, зі слів дипломата, новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій.

“Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом", - зазначив він.

Вчетверте, міністр повідомив, що перше офіційне оголошення про створення нового формату планувалось зробити міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту Ліз Трасс до Києва, однак вона захворіла на COVID-19, тож оголошення переноситься на пізніший термін.

За цей час команди міністерств не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат, запевнив він.

"Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів", - додав Кулеба.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський заявив з трибун Верховної ради, що Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі.

Контекст

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів.

У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".

"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.

Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначено території Росії та Білорусі.

Важливо зауважити, що Україна сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.

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