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Инициатива была за Украиной: Кулеба назвал четыре факта о новом альянсе с Польшей и Британией

Инициатива была за Украиной: Кулеба назвал четыре факта о новом альянсе с Польшей и Британией

Киев • УНН

 • 16466 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился четырьмя фактами о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания. Ранее с трибун парламента о такой украинской инициативе заявил президент, пишет УНН.

Цитата

"Информация о малом новом альянсе Украина-Польша-Великобритания уже просочилась в публичное пространство несколько дней назад и активно, даже ажиотажно, в нем крутится. Поэтому настало время внести немного ясности. Вот четыре факта из тех, которыми уже могу поделиться", - написал министр.

Детали

Во-первых, Кулеба подчеркнул, что с инициативой открытия такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина. Он выразил благодарность коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись на украинское предложение.

Во-вторых, новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, говорит министр.

"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы", - объяснил Кулеба.

В-третьих, по словам дипломата, новый формат не привязан к локальной географии - это объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовы к конкретным действиям.

“Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистичное осознание угроз безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и для региона в целом", - отметил он.

В-четвертых, министр сообщил, что первое официальное объявление о создании нового формата планировали сделать министерства иностранных дел трех стран завтра в рамках визита Лиз Трасс в Киев, однако она заболела COVID-19, поэтому объявление перенесли на более поздний срок.

За это время команды министерств не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат, заверил он.

"Имейте терпение, верьте в себя, Украину и ее настоящих друзей", - добавил Кулеба.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский заявил с трибун Верховной рады, что Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе.

Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов.

В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть "идея черноморско-балтийской оси".

"Поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить", - отметил он.

Также эту идею подтвердила Британия. В частности, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а вражескими обозначены территории России и Беларуси.

Важно заметить, что Украина сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.

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