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Україна планує отримати цього року 48 млн доз вакцин від COVID-19 - Степанов

Україна планує отримати цього року 48 млн доз вакцин від COVID-19 - Степанов

Київ • УНН

 • 13496 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Україна планує отримати 48 млн доз вакцини від COVID-19 уже цього року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“42 млн доз — це та кількість вакцин, якої достатньо для того, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємося зупинятися, ми хочемо цю кількість довести до 48 млн доз. Це для проведення щеплень 70% дорослого населення України”, — розповів Степанов.

Деталі

За його словами, у МОЗ є розуміння, де саме є змога придбати ці вакцини.

“Це в тому числі досягнута домовленість під час перемовин з власником Serum Institute паном Сайрусом Пунавала. Досягнута домовленість щодо збільшення доставок з 10 до 15 млн доз вакцини, у нас така опція, також є пропозиція від китайської компанії Sinovac. Ми також досягли з ними домовленості щодо збільшення поставок і ще додаткового контрактування”, — сказав Степанов.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні почали щеплювати нею з 13 квітня.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

А 9 травня прибули ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

При цьому, за даними Степанова, йдеться, зокрема, про 20 млн доз вакцини від американської фармацевтичної компанії Pfizer, стосовно чого Україна уклала контракт.

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