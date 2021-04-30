До України прибула нова партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
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“500 тисяч доз вакцини CoronaVac прибули в Україну”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що згідно з домовленостями і контрактами, щотижня планується отримувати нові надходження вакцин.
“Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя”, — зазначив Степанов.
В МОЗ нагадують, що перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
“Група компаній “Лекхім” є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні. Вакцина прибула в аеропорт “Бориспіль”, — зазначається в повідомленні.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.
Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.