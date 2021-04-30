В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс. доз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
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"500 тыс. доз вакцины CoronaVac прибыли в Украину", - говорится в сообщении.
Детали
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируется получать новые поступления вакцин.
"Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - отметил Степанов.
В Минздраве напоминают, что первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта во размере 200 тиcяч доз, прививки ней началось 13 апреля. В общем Украиной законтрактовано 1,915 млн доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
"Группа компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине. Вакцина прибыла в аэропорт "Борисполь", - отмечается в сообщении.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.