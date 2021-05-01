Україна уклала контракт з Pfizer на ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19. Перші 500 тисяч доз можуть надійти вже у травні

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“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року”, — доповів Максим Степанов Володимиру Зеленському.

В ОП заявили, що укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Президент подякував гендиректору Pfizer за допомогу нашій державі у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

“Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави — забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини”, — зазначив Глава держави.

Графік поставок

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом — 500 тисяч доз — Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз — у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз — у четвертому кварталі цього року.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.