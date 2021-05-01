Украина заключила контракт с Pfizer на еще 10 млн доз вакцины против COVID-19. Первые 500 тыс. доз могут поступить уже в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил министр здравоохранения Максим Степанов, подписавший документ от имени государства, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - доложил Максим Степанов Владимир Зеленский.
В ОП заявили, что заключение этого соглашения стало возможным благодаря прямому общению Владимира Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.
Президент поблагодарил гендиректора Pfizer за помощь нашей стране в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.
"Это действительно замечательный результат. Теперь задача государства - обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковиду, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантины", - отметил Глава государства.
График поставок
Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.