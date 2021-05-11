Украина планирует получить в этом году 48 млн доз вакцин от COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украина планирует получить 48 млн доз вакцины от COVID-19 уже в этом году. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"42 млн доз - это то количество вакцин, которого достаточно для того, чтобы большинство взрослого населения Украины привить уже в этом году. Но мы не собираемся останавливаться, мы хотим это количество довести до 48 млн доз. Это для проведения прививок 70% взрослого населения Украины", - рассказал Степанов.
Детали
По его словам, в Минздраве есть понимание, где именно есть возможность приобрести эти вакцины.
"Это в том числе достигнута договоренность во время переговоров с владельцем Serum Institute господином Сайрусом Пунавала. Достигнута договоренность об увеличении поставок с 10 до 15 млн доз вакцины, у нас такая опция, также есть предложение от китайской компании Sinovac. Мы также достигли с ними договоренности об увеличении поставок и еще дополнительном контрактировании", - сказал Степанов.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине начали прививать ею с 13 апреля.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тыс доз.
А 9 мая прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.
При этом, по данным Степанова, речь идет, в частности, о 20 млн доз вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, относительно чего Украина заключила контракт.