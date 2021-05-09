До України прибули ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністр здоров’я України Максим Степанов повідомив, що в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, передає УНН.
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“Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала”, — повідомив глава МОЗ.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
За даними МОЗ, 4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.
862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Доповнення
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало 4 травня безперервний моніторинг китайської вакцини проти COVІD-19 виробництва Sinovac для оцінки її ефективності та безпеки.