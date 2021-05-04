В ЄС почали огляд вакцини виробництва Sinovac
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало 4 травня безперервний моніторинг китайської вакцини проти COVІD-19 виробництва Sinovac для оцінки її ефективності та безпеки. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Цитата:
"Рішення щодо початку постійного огляду засноване на попередніх результатах лабораторних досліджень (доклінічних даних) та клінічних досліджень. Ці дослідження виявляють, що вакцина викликає вироблення антител, націлених на SARS-CoV-2, вірус, що визиває COVID-19, і може допомогти захистити від хвороби", - йдеться в заяві Європейського агентства з лікарських засобів.
Деталі
Також зазначається, що EMA буде оцінювати дані в міру їх надходження, щоб вирішити, чи переважують переваги ризики.
Крім того, в агенстві повідомляють: поточний огляд триватиме до тих пір, поки не буде достатньо доказів для формальної заявки на отримання дозволу на продаж.
Доповнення
Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.