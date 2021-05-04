В ЕС начали обзор вакцины производства Sinovac
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало 4 мая непрерывный мониторинг китайской вакцины против COVІD-19 производства Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
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"Решение о начале постоянного обзора основано на предварительных результатах лабораторных исследований (доклинических данных) и клинических исследований. Эти исследования обнаруживают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и может помочь защитить от болезни", - говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам.
Детали
Также отмечается, что EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски.
Кроме того, в агентстве сообщают: текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока не будет достаточно доказательств для формальной заявки на получение разрешения на продажу.
Дополнение
Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.