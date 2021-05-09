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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 95017 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 148039 просмотра

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В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac

Киев  •  УНН

 • 19318 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, передает УНН.

Детали

“Только в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млнУкраина уже получила”, — сообщил глава Минздрава.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

По данным Минздрава, 4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 года в Украине.

862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Дополнение

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало 4 мая непрерывный мониторинг китайской вакцины против COVИD-19 производства Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности.

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