В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министр здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, передает УНН.
Детали
“Только в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млнУкраина уже получила”, — сообщил глава Минздрава.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
По данным Минздрава, 4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 года в Украине.
862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Дополнение
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало 4 мая непрерывный мониторинг китайской вакцины против COVИD-19 производства Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности.