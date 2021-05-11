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Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини Pfizer - Степанов

Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини Pfizer - Степанов

Київ • УНН

 • 22127 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer і BioNTech вдвічі вже в цьому календарному році. Замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн доз вакцини Pfizer”, — сказав Степанов.

За його словами, загалом Україна має отримати 42 млн доз вакцини у цьому році. Це 8 млн доз від міжнародної ініціативи COVAX та 32 млн доз вакцин за прямими контрактами між Україною та виробниками вакцин.

Доповнення

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

Степанов повідомляв, що Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Так, Україна отримає у 2021 році 20 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Також Степанов повідомляв, що 9 травня в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

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