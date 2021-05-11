Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины Pfizer - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer и BioNTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer”, — сказал Степанов.
По его словам, в целом Украина должна получить 42 млн доз вакцины в этом году. Это 8 млн доз международной инициативы COVAX и 32 млн доз вакцин по прямым контрактам между Украиной и производителями вакцин.
Дополнение
Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.
Степанов сообщал, что Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Так, Украина получит в 2021 году 20 миллионов доз вакцины Pfizer.
Также Степанов сообщал, что 9 мая в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тысяч доз.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX — 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.