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Україна опинилася серед лідерів за кількістю нових випадків зараження ВІЛ в Європі

Київ • УНН

 • 12684 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кількість нових випадків зараження ВІЛ в європейському регіоні у 2017 році склала приблизно 160 тисяч, з них 130 тисяч припадає на східну Європу, це найвищий показник за всю історію ведення статистики. Про це йдеться в доповіді Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інформує УНН.

Україна опинилася серед лідерів за кількістю нових випадків зараження ВІЛ в Європі

Лідерами серед країн за кількістю нових випадків стали Росія, Україна і Білорусія.

Як наголошується в доповіді, кількість вперше діагностованих випадків ВІЛ-інфекції в Європі досягла 159 420 (приблизно 20 випадків на 100 тисяч населення) і продовжує рости, але більш повільними темпами, ніж у попередні роки. Одна з причин зростання, за оцінками експертів ВООЗ, — пізня діагностика: пізня стадія захворювання виявляється у кожної другої людини, якій ставлять діагноз ВІЛ-інфекція. Число випадків СНІДу при цьому продовжувало знижуватися, в тому числі і на сході регіону, де в 2012-2017 роках цей показник скоротився на сім відсотків.

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У східній Європі, де в 2017 році було зареєстровано понад 130 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції (51,13 випадки на 100 тисяч населення), 59 відсотків випадків сталися через гетеросексуальні статеві контакти. Федеральний науково-методичний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом у Росії повідомив про 104 402 нових випадків ВІЛ-інфекції у 2017 році — це вивело Росію на перше місце за цим показником в Європі. Найвищі показники на 100 тисяч населення спостерігалися в РФ (71,1 випадку), Україні (37 випадків), Білорусії (26,1 випадку) та Молдові (20,6 випадку).

Експерти ВООЗ відзначають, що такими темпами європейський регіон не зможе досягти однієї зі Цілей сталого розвитку 2030 року, яка закликає “покласти край епідемії СНІДу”.

Як раніше інформував УНН із посиланням на заступника міністра юстиції України Денис Чернишов, забезпеченість препаратами для лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу в установах виконання покарань – на 100%. 

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