У Мін’юсті запевнили, що в’язниці на 100% забезпечені препаратами для лікування ВІЛ та туберкульозу

Зокрема, за словами посадовця, забезпеченість АРВ препаратами та протитуберкульозними препаратами відбувається за кошти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та малярією, за кошти Державного бюджету та коштом регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом.

Як повідомив Денис Чернишов, станом на жовтень 2018 року на диспансерному обліку в закладах охорони здоров’я ДУ “ЦОЗ ДКВС України” перебуває 3906 осіб, хворих на ВІЛ, та 1211 осіб, хворих на туберкульоз. Загалом на закупівлю ліків було витрачено близько 59 млн грн.

“На 2019 рік запланована закупівля антиретровірусних препаратів та препаратів для лікування туберкульозу за кошти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та малярією, за кошти Державного бюджету та коштом регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, яка дозволить забезпечити необхідними ліками 100% хворих”, — резюмував Денис Чернишов.

Раніше Чернишов повідомив, що у Державному бюджеті на 2018 рік було виділено на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів тільки 45 млн грн, що становить 15% від потреби.

Як повідомляв УНН, у Чернігівському слідчому ізоляторі четверо ув’язнених оголошували голодування через відсутність в установі лікарських засобів з лікування туберкульозу.