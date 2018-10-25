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Четверо в’язнів Чернігівського СІЗО оголошували голодування

Четверо в’язнів Чернігівського СІЗО оголошували голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Чернігівському слідчому ізоляторі четверо ув’язнених оголошували голодування через відсутність в установі лікарських засобів з лікування туберкульозу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

“Працівниками прокуратури області проведено перевірку, у ході якої встановлено, що четверо ув’язнених Чернігівського СІЗО відмовилися від вживання їжі через відсутність в установі лікарських засобів, що призводить до порушення схем лікування захворювання на туберкульоз та може негативно вплинути на ефективність лікування загалом”, — повідомили у відомстві.

Перевіркою було встановлено, що надання необхідної кваліфікованої медичної допомоги взятим під варту особам, які тримаються у Чернігівському СІЗО, в повному обсязі не забезпечено, і саме через це ці ув’язненні оголосили голодування.

“Ситуація, що склалася є певною мірою наслідком неузгоджених дій новоствореної у ході реформи структури — філії Державної установи „Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України“ та адміністрації СІЗО”, — зауважили у прокуратурі.

Зважаючи на це, поінформували у відомстві, прокурор вніс низку документів реагування як на місцевому рівні, так і на рівні структури апарату Міністерства юстиції України з метою застосування заходів відомчого контролю.

Після цього, додали у прокуратурі, в’язні отримали потрібні препарати, їх додатково обстежено в профільному лікувальному закладі, надано відповідні рекомендації. Також вони припинили голодування.

У коментарі УНН джерело в адміністрації Кримінально-виконавчої служби повідомило, що четверо в’язнів справді оголосили голодування 22 жовтня. Але наразі вони припинили голодування.

Нагадаємо, прокуратура розслідує випадок захворювання на туберкульоз у чернігівському дитсадку.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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