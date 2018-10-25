Четверо заключенных Черниговского СИЗО объявляли голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черниговском следственном изоляторе четверо заключенных объявляли голодовку из-за отсутствия в учреждении лекарственных средств по лечению туберкулеза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черниговской области, передает УНН.
“Сотрудниками прокуратуры области проведена проверка, в ходе которой установлено, что четверо заключенных Черниговского СИЗО отказались от еды из-за отсутствия в учреждении лекарственных средств, что приводит к нарушению схем лечения заболевания туберкулезом и может негативно повлиять на эффективность лечения в целом”, — сообщили в ведомстве.
Проверкой было установлено, что предоставление необходимой квалифицированной медицинской помощи взятым под стражу лицам, содержащимся в Черниговском СИЗО, в полном объеме не обеспечено, и именно поэтому эти заключении объявили голодовку.
“Сложившаяся ситуация является в определенной степени следствием несогласованных действий новосозданной в ходе реформы структуры — филиала Государственного учреждения ”Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины“ и администрации СИЗО”, — отметили в прокуратуре.
Несмотря на это, сообщили в ведомстве, прокурор внес ряд документов реагирования как на местном уровне, так и на уровне структуры аппарата Министерства юстиции Украины с целью принятия мер ведомственного контроля.
После этого, добавили в прокуратуре, узники получили нужные препараты, их дополнительно обследовано в профильном лечебном заведении, даны соответствующие рекомендации. Также они прекратили голодовку.
В комментарии УНН источник в администрации Уголовно-исполнительной службы сообщил, что четверо заключенных действительно объявили голодовку 22 октября. Но на данный момент они прекратили голодовку.
Напомним, прокуратура расследует случай заболевания туберкулезом в черниговском детском саду.