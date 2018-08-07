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Прокуратура розслідує випадок захворювання на туберкульоз у чернігівському дитсадку

Прокуратура розслідує випадок захворювання на туберкульоз у чернігівському дитсадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Розпочато кримінальне провадження за фактом виявлення туберкульозу у працівника дитячого садку в м. Чернігові. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

“Чернігівська місцева прокуратура опрацювала повідомлення у засобах масової інформації щодо виявлення у працівника дошкільного навчального закладу № 66 Чернігівської міськради відкритої форми туберкульозу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Всі обставини справи будуть ретельно перевірені слідчим шляхом під час досудового розслідування кримінального провадження — запевнили у прокуратурі.

На даний момент досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у Харкові зареєстрований випадок малярії.

Як повідомляв УНН, у Білгород-Дністровському лікар, хворий на туберкульоз, проводила обстеження дітей.

Туберкульоз – широко поширене у світі інфекційне захворювання, викликане різними видами мікобактерій. Сухоти, зазвичай, вражають легені. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю та чхання хворого. Найчастіше після інфікування мікобактеріями захворювання протікає в безсимптомній формі, але приблизно один із 10 випадків прихованої інфекції переходить в активне захворювання. 

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