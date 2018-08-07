Прокуратура расследует случай заболевания туберкулезом в черниговском детсаду

“Черниговская местная прокуратура обработала сообщение в средствах массовой информации по выявлению у работника дошкольного учебного заведения № 66 Черниговского горсовета открытой формы туберкулеза. По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Все обстоятельства дела будут тщательно проверены следственным путем в ходе досудебного расследования уголовного производства — заверили в прокуратуре.

На данный момент досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, в Харькове зарегистрирован случай малярии.

Как сообщал УНН, в г.Белгород-Днестровский врач, больная туберкулезом, проводила обследование детей.

Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулез обычно поражает легкие. Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции переходит в активное заболевание.