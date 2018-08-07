У Харкові зареєстрований випадок малярії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Харкові 04 серпня 2018 року зареєстровано завізний випадок малярії у громадянина Республіки Нігерія, який прибув до міста у приватних справах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.
При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено: у хворого 01.08.2018 з’явилися скарги на слабкість, сухість у роті, підвищення температури тіла до 39 С, біль у животі та рідкі випорожнення.
Вперше чоловік звернувся за медичною допомогою 04.08.2018 до підстанції швидкої медичної допомоги №1, каретою якої доставлений до комунального закладу охорони здоров’я Обласна клінічна інфекційна лікарня та госпіталізований з діагнозом малярія. У ході клінічного дообстеження хворому діагноз підтверджено.
Нагадаємо, малярія — це група трансмісивних захворювань, що передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.
У 2018 році на Кіровоградщині одна людина захворіла на малярію.
Нагадаємо, у лютому Харкові зафіксували випадок малярії. Хворобу в Україну привіз громадянин Республіки Камерун, який перебував у столиці країни – Яунде.