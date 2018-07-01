Одна людина захворіла на малярію на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 липня. УНН. У 2018 році на Кіровоградщині одна людина захворіла на малярію. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.
"У 2018 році зареєстровано 1 випадок, завезений з Індії", – йдеться в повідомлені.
Варто зазначити, що завіз малярії в Україну відбувається щороку, групи ризику – пілоти, моряки, військовослужбовці, туристи.
У 2016 році в регіоні зареєстрували три випадки захворювання на малярію. У 2017 році в області випадки малярії не реєструвалася.
Зазначимо, що малярія – це інфекційна хвороба, збудником якої є найпростіші організми (плазмодії малярії), що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба проходить з тяжким перебігом, загальним нездужанням, нападами ознобу, високого підвищення температури, порушеннями з боку нервової та інших систем організму. У разі тяжкого перебігу хвороба може закінчитися смертю. Діагноз встановлюють на основі виявлення паразитів у мазках крові.
Нагадаємо, У Харкові зафіксували випадок малярії. Хворобу в Україну привіз громадянин Республіки Камерун, який перебував у столиці країни – Яунде.