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Один человек заболел малярией в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10508 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 июля. УНН. В 2018 году в Кировоградской области один человек заболел малярией. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.

"В 2018 году зарегистрирован 1 случай, завезенный из Индии", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что завоз малярии в Украину происходит ежегодно, группы риска – пилоты, моряки, военнослужащие, туристы.

В 2016 году в регионе зарегистрировали три случая заболевания малярией. В 2017 году в области случаи малярии не регистрировалась.

Отметим, что малярия – это инфекционная болезнь, возбудителем которой являются простейшие организмы (плазмодии малярии), которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь проходит с тяжелым течением, общим недомоганием, приступами озноба, высокой повышение температуры, нарушениями со стороны нервной и других систем организма. В случае тяжелого течения болезнь может закончиться смертью. Диагноз устанавливают на основе выявления паразитов в мазках крови.

Напомним, в Харькове зафиксировали случай малярии. Болезнь в Украине привез гражданин Республики Камерун, который находился в столице страны – Яунде.

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