В Харькове зарегистрирован случай малярии

При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного 01.08.2018 появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39 С, боль в животе и жидкий стул.



Впервые человек обратился за медицинской помощью 04.08.2018 на подстанцию скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в коммунальное учреждения здравоохранения Областная клиническая инфекционная больница и госпитализирован с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.



Напомним, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, которая передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.



В 2018 году на Кировоградщине один человек заболел малярией.

Напомним, в феврале Харькове зафиксировали случай малярии. Болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в столице страны - Яунде.