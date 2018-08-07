В Харькове зарегистрирован случай малярии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Харькове 4 августа 2018 года зарегистрировано завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, который прибыл в город по своим делам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
При проведении эпидемиологического расследования установлено: у больного 01.08.2018 появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39 С, боль в животе и жидкий стул.
Впервые человек обратился за медицинской помощью 04.08.2018 на подстанцию скорой медицинской помощи №1, каретой которой доставлен в коммунальное учреждения здравоохранения Областная клиническая инфекционная больница и госпитализирован с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.
Напомним, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, которая передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.
В 2018 году на Кировоградщине один человек заболел малярией.
Напомним, в феврале Харькове зафиксировали случай малярии. Болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в столице страны - Яунде.