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На Одещині лікар, хворий на туберкульоз, проводила обстеження дітей

Київ • УНН

 • 20953 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Білгород-Дністровському у дільничного лікаря-педіатра виявили туберкульоз. Про це заявив головний лікар Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні Ігор Десятник Першому муніципальному каналу Білгород-Дністровська, передає УНН.

На Одещині лікар, хворий на туберкульоз, проводила обстеження дітей

"У контакті з лікарем перебувало близько 600 дітей. Вже 24 квітня лікарня отримає туберкулін для того, аби провести діагностику всім дітям, які були з лікарем у контакті. У випадку, якщо комусь із дітей потрібно буде пройти лікування, таким пацієнтам будуть надані всі необхідні препарати, які на даний момент є у наявності", - зазначив І.Десятник.

Крім того, керівник управління охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради Тетяна Сибірцева зазначила, що нині із 60 дітей першого року життя, які обслуговувалися на ділянці, шестеро не мають вакцинації. Така категорія дітей знаходиться під пильним наглядом медиків. Всім іншим, хто був у контакті з хворим педіатром, рекомендовано обов'язково пройти флюорографічне обстеження.

Нагадаємо, у львівському Охматдиті виявили, що лікар-педіатр приймала пацієнтів, перебуваючи у нетверезому стані. Жінка погодилася, що вживала алкоголь і визнала свою провину. Згодом трьох співробітників лікарні та, зокрема, педіатра, яка нетверезою приймала пацієнтів, звільнили.

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