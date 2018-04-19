Лікарку, яка п'яною приймала пацієнтів у львівському Охматдиті, звільнили
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Після скандального випадку із затриманням лікарки у стані алкогольного сп'яніння у львівському Охматдиті звільнили троє працівників. Про це кореспонденту УНН повідомила головний лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Мар'яна Возниця.
"Звільнено лікарку, яку затримали п’яною. Окрім неї більше не працюють у лікарні медсестра, яка принесла алкоголь, та санітарка", - розповіла Маряна Возниця.
Нагадаємо, у львівському Охматдиті виявили, що лікар-педіатр приймала пацієнтів, перебуваючи у нетверезому стані. Жінка погодилася, що вживала алкоголь і визнала свою провину.
Також УНН повідомляв, що у Тернополі чоловік пацієнтки медичного закладу побив лікаря, тому що був незгоден із призначеними методами лікування.