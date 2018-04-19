Врача, которая пьяной принимала пациентов во львовском Охматдете, уволили

"Уволен врач, которую задержали пьяной. Кроме нее больше не работают в больнице медсестра, которая принесла алкоголь, и санитарка", - рассказала Марьяна Возница.

Напомним, во львовском Охматдете обнаружили, что врач-педиатр принимала пациентов, находясь в нетрезвом состоянии. Женщина подтвердила, что употребляла алкоголь и признала свою вину.

Также УНН сообщал, что в Тернополе муж пациентки медицинского учреждения побил врача, потому что был не согласен с назначенными методами лечения.