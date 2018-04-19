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Врача, которая пьяной принимала пациентов во львовском Охматдете, уволили

Киев • УНН

 • 10992 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. После скандального случая с задержанием врача в состоянии алкогольного опьянения во львовском Охматдете уволили троих сотрудников. Об этом корреспонденту УНН сообщила главный врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Марьяна Возница.

Врача, которая пьяной принимала пациентов во львовском Охматдете, уволили

"Уволен врач, которую задержали пьяной. Кроме нее больше не работают в больнице медсестра, которая принесла алкоголь, и санитарка", - рассказала Марьяна Возница.

Напомним, во львовском Охматдете обнаружили, что врач-педиатр принимала пациентов, находясь в нетрезвом состоянии. Женщина подтвердила, что употребляла алкоголь и признала свою вину.

Также УНН сообщал, что в Тернополе муж пациентки медицинского учреждения побил врача, потому что был не согласен с назначенными методами лечения.

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