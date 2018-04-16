У львівському Охматдиті педіатр п'яною приймала пацієнтів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. У львівському Охматдиті нетвереза лікар педіатр приймала пацієнтів. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Львівської області.
"Поліцію викликала мама пацієнтки. Вона, зокрема повідомила, що черговий лікар перебуває у неадекватному стані. Тобто, є явні ознаки алкогольного сп’яння. Патрульні поліцейські прибули на місце виклику. Патрульні зафіксували явні ознаки алкогольного сп’яніння. Було викликано, головного лікаря. Опісля головний лікар та лікарка-педіатр, відправились до райвідділку для складання адмінматеріалів. Жінка погодилася, що вживала алкоголь. Вину свою визнала", - розповів командир 4 батальйону патрульної поліції Львівської області Юрій Лещишин.
Внаслідок цього порушення передбачається дисциплінарне стягнення медзакладу і штраф для лікарки. Розмір штрафу визначить суд. Водночас головна лікарка львівського Охматдиту Мар'яна Возниця повідомила, що на час слідства педіатра буде відсторонено від роботи.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік пацієнтки медичного закладу побив лікаря через незгоду у призначених методах лікування.