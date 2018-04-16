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Во львовском Охматдете педиатр пьяной принимала пациентов

Во львовском Охматдете педиатр пьяной принимала пациентов

Киев  •  УНН

 • 12261 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В львовском Охматдете нетрезвый врач педиатр принимала пациентов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Полицию вызвала мама пациентки. Она, в частности, сообщила, что дежурный врач находится в неадекватном состоянии. То есть есть явные признаки алкогольного спьяння. Патрульные полицейские прибыли на место вызова. Патрульные зафиксировали явные признаки алкогольного опьянения. Было вызвано, главного врача. После главный врач и врач-педиатр, отправились в райотдел для составления админматериалов. Женщина согласилась, что употребляла алкоголь. Вину свою признала", - рассказал командир 4 батальона патрульной полиции Львовской области Юрий Лещишин.

В результате нарушения предусматривается дисциплинарное взыскание медучреждения и штраф для врача. Размер штрафа определит суд. В то же время главный врач львовского Охматдета Марьяна Возница сообщила, что на время следствия педиатр будет отстранен от работы.

Напомним, в Тернополе мужчина пациентки медицинского учреждения побил врача из-за несогласия в предназначенных методах лечения.

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