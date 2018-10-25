Держава виділила на закупівлю ліків для медчастин в’язниць лише 15% від потреби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Державному бюджеті на 2018 рік було виділено на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів тільки 45 млн грн, що становить 15% від потреби. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За словами Чернишова, на 2018 рік кошторисні призначення на медзабезпечення становили 174 млн грн гривень, з них — 127 млн — на заробітну плату та нарахування на оплату праці.

“На медикаменти та перев’язувальні матеріали передбачено майже 45 мільйонів, що становить 15% від потреби. Додатково для забезпечення лікувальних закладів медикаментами, придбання загально-соматичних препаратів, виробів медичного призначення та рентгенівської і флюорографічної плівки необхідно ще 100 млн грн”, — наголосив заступник міністра.

При цьому, за його словами, на придбання меблів, комп’ютерної техніки та оргтехніки кошторисом затверджено трохи більше 1 млн грн. “Це становить лише 2% від потреби”, — уточнив посадовець.

У той же час, як наголосив Чернишов, капітальні видатки на 2018 рік не передбачені взагалі. Він зазначив, що на придбання медичного обладнання для медустанов необхідно щонайменше 130 млн грн, а не виділено нічого.

Крім того, за словами заступника міністра, 90% приміщень медичних частин потребують капітальних ремонтів, а 70% медичного обладнання 60-х — 80-х років випуску 20-го століття.

“За підтримки Глобального фонду забезпечено 100 відсоткову потребу в антиретровірусних препаратах для лікування ВІЛ-інфікованих засуджених та лікування осіб, хворих на туберкульоз. Цьогорічна допомога — понад 30 млн грн. Завдяки співпраці з Червоним Хрестом реалізовано низку проектів щодо облаштування аптек в слідчих ізоляторах: ремонт, обладнання та медикаменти — за рахунок Міжнародного комітету”, — розповів він.

“Кошторисні призначення без урахування заробітних плат становили 47 мільйонів гривень. Додаткова потреба — щонайменше 250 мільйонів. Отже, на сьогодні медичне забезпечення пенітенціарної системи знаходиться на рівні — 19% від потреби”, — резюмував Чернишов.

Як повідомляв УНН, у Чернігівському слідчому ізоляторі четверо ув’язнених оголошували голодування через відсутність в установі лікарських засобів з лікування туберкульозу. 

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