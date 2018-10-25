Государство выделило на закупку лекарств для медчастей тюрем лишь 15% от потребности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Государственном бюджете на 2018 год было выделено на закупку медикаментов и перевязочных материалов 45 млн грн, что составляет 15% от потребности. Об этом рассказал УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
По словам Чернышова, на 2018 год сметные назначения на медобеспечение составляли 174 млн грн гривен, из них - 127 млн - на заработную плату и начисления на оплату труда.
"На медикаменты и перевязочные материалы предусмотрено почти 45 млн, что составляет 15% от потребности. Дополнительно для обеспечения лечебных учреждений медикаментами, приобретения обще-соматических препаратов, изделий медицинского назначения и рентгеновской и флюорографической пленки необходимо еще 100 млн грн", - отметил замминистра.
При этом, по его словам, на приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники сметой утверждено чуть более 1 млн грн. "Это составляет лишь 2% от потребности", - уточнил чиновник.
В то же время, как отметил Чернышов, капитальные расходы на 2018 год не предусмотрены вообще. Он отметил, что на приобретение медицинского оборудования для медучреждений необходимо не менее 130 млн грн, а не выделено ничего.
Кроме того, по словам заместителя министра, 90% помещений медицинских частей потребует капитальных ремонтов, а 70% медицинского оборудования 60-х - 80-х годов выпуска 20-го века.
"При поддержке Глобального фонда обеспечено 100 процентную потребность в антиретровирусных препаратах для лечения ВИЧ-инфицированных осужденных и лечения лиц, больных туберкулезом. В этом году помощь - более 30 млн грн. Благодаря сотрудничеству с Красным Крестом реализован ряд проектов по обустройству аптек в следственных изоляторах: ремонт, оборудования и медикаменты - за счет Международного комитета", - рассказал он.
"Сметные назначения без учета заработных плат составляли 47 млн гривен. Дополнительная потребность - не менее 250 млн. Итак, на сегодня медицинское обеспечение пенитенциарной системы находится на уровне - 19% от потребности", - резюмировал Чернышов.
Как сообщал УНН, в Черниговском следственном изоляторе четверо заключенных объявляли голодовку из-за отсутствия в учреждении лекарственных средств по лечению туберкулеза.