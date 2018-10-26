В Минюсте заверили, что тюрьмы на 100% обеспечены препаратами для лечения ВИЧ и туберкулеза
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Обеспеченность препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в учреждениях исполнения наказаний - на 100%. Об этом УНН сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
В частности, по словам чиновника, обеспеченность АРВ препаратами и противотуберкулезными препаратами осуществляется за средства Глобального фонда для борьбы с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией, за средства Государственного бюджета и за счет региональных центров профилактики и борьбы со СПИДом.
Как сообщил Денис Чернышов, по состоянию на октябрь 2018 года на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения ГУ "ЦОЗ ДКВС Украины" находится 3906 человек, больных ВИЧ, и 1211 человек, больных туберкулезом. Всего на закупку лекарств было потрачено около 59 млн грн.
"На 2019 год запланирована закупка антиретровирусных препаратов и препаратов для лечения туберкулеза за средства Глобального фонда для борьбы с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией, за средства Государственного бюджета и за счет региональных центров профилактики и борьбы со СПИДом, которая позволит обеспечить необходимыми лекарствами 100% больных", - резюмировал Денис Чернышов.
Ранее Чернышов сообщил, что в Государственном бюджете на 2018 год было выделено на закупку медикаментов и перевязочных материалов 45 млн грн, что составляет 15% от потребности.
Как сообщал УНН, в Черниговском следственном изоляторе четверо заключенных объявляли голодовку из-за отсутствия в учреждении лекарственных средств по лечению туберкулеза.