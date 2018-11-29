Украина оказалась среди лидеров по количеству новых случаев заражения ВИЧ в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Число новых случаев заражения ВИЧ в европейском регионе в 2017 году составило примерно 160 тысяч, из них 130 тысяч пришлось на восточную Европу, это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики. Об этом говорится в докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует УНН.
Лидерами среди стран по количеству новых случаев стали Россия, Украина и Белоруссия.
Как отмечается в докладе, число впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в Европе достигло 159 420 (примерно 20 случаев на 100 тысяч населения) и продолжает расти, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы. Одна из причин роста, по оценкам экспертов ВОЗ, — поздняя диагностика: поздняя стадия заболевания обнаруживается у каждого второго человека, которому ставят диагноз ВИЧ-инфекция. Число случаев СПИДа при этом продолжало снижаться, в том числе и на востоке региона, где в 2012-2017 годах этот показатель сократился на семь процентов.
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В восточной Европе, где в 2017 году было зарегистрировано более 130 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции (51,13 случая на 100 тысяч населения), 59 процентов случаев произошли через гетеросексуальные половые контакты. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом в России сообщил о 104 402 новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году — это вывело Россию на первое место по этому показателю в Европе. Самые высокие показатели на 100 000 населения наблюдались в РФ (71,1 случая), Украине (37 случаев), Белоруссии (26,1 случая) и Молдове (20,6 случая).
Эксперты ВОЗ отмечают, что такими темпами европейский регион не сможет достичь одной из Целей устойчивого развития 2030 года, призывает “прекратить эпидемии СПИДа”.
Как ранее информировал УНН со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Денис Чернышев, обеспеченность препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в учреждениях исполнения наказаний — на 100%.