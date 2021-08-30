Україна – не Афганістан: Зеленський може розраховувати на бенефіт, якщо зможе довести це Байдену

Візит Зеленського до Вашингтона на тлі “афганської кризи”

На думку співрозмовника УНН, акценти майбутньої зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джозефа Байдена не змістяться, не зважаючи на загострення безпекової ситуації в Афганістані, яку світ спостерігає на сьогодні.

“У нас свій порядок денний. Безумовно, на нього можуть вплинути події в Афганістані, але то — одна історія, а у нас — зовсім інша, тому я думаю що принципових змін ані в порядку денному, ані в обговоренні не відбудеться. У нас є чітко визначені пріоритети, які нам треба обговорити у Вашингтоні, і вони безвідносні до того, що відбувається в Афганістані чи в іншій точці світу”, — зазначив Огризко.

Фокус на обороноздатність

Так, раніше у ЗМІ пролунала думка про те, що Україна могла б отримувати від США таку ж військову і фінансову допомогу, як та що раніше була надана Афганістану. УНН поцікавився, чи варто було б Україні в цьому контексті взяти на себе ініціативу.

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Колишній міністр на це зазначив, що прямих паралелей тут проводити не можна, адже те, що відбулось в Афганістані, і те, що відбувається в Україні — це “різні речі”.

“Ми не були джерелом тероризму, ми не підривали „близнюків“ у Нью-Йорку, і не займались наркотрафіком. Тому тут у американців абсолютно різні були цілі”, — зазначає Огризко.

“Але, логіка в цій думці є. І якщо нашому керівництву вдалося б щонайменше пояснити американським партнерам, що інвестування в Україну, на відміну від Афганістану, дасть реальні результати, і там не треба говорити про десятки мільярдів доларів, там треба говорити про окремі мільярди (хоча це значно більше, ніж ми зараз отримуємо), але я думаю, що якщо це вдалося б, то це серйозно поміняли би у наш бік ситуацію, у першу чергу з обороноздатністю”, — додає дипломат.

Він зауважив, що Україні не вистачає ще дуже багато чого для того, щоб щонайменше у Чорному та Азовському морі протидіяти російській агресії.

“Ну і протиповітряна оборона, авіація тощо — це ті речі, які є ще доволі слабким ланцюжком. Тому у разі, якщо вдалося б бодай домовитись про кількохмільярдну допомогу і відразу, то це можна було б перетворити на дуже серйозний, практичний позитив у сфері оборони. Це могло б принципово змінити ситуацію на нашу користь в плані військово-морських сил і протиповітряної оборони”, — вважає співрозмовник.

Шанси на круту двосторонню угоду — є

Огризко нагадав, що ще в 2008 році під час переговорів з колишнім Держсекретарем США Кондалізою Райс піднімав питання щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Однак, з його слів, на той час досягнути цього не вдалось, тому що Захід “все ще вірив у те, що Росію можна у якийсь спосіб зробити демократичною, цивілізованою”.

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Тепер, на думку міністра, до партнерів приходить розуміння того, що “це — нереально”.

“Тому зараз шансів більше. Чи це одразу може бути трансформованим в угоду — було б прекрасно, звичайно. Але, повірте, я думаю що це ще, можливо, не той момент, коли це стало б реальністю. Але до цього треба йти. Поки ми не у НАТО, треба мати гарантії бодай кількох країн, таких як США, Велика Британія, які могли б нам реально забезпечити безпеку і поставити перед Путіним високий бар’єр”, — сказав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський їде в США з робочим візитом, який почнеться у вівторок, 31 серпня. Насамперед Глава держави відвідає Вашингтон.

Раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена, яка повинна була відбутися 31 серпня, перенесли на 1 вересня.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, з уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України і США в Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, зустрічі з керівниками ключових для україно-американських відносин міністерств, а також дві важливих публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.



Маркарова зазначила, що у Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.