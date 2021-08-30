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Україна хотіла б отримати від США такий же обсяг допомоги, як Афганістан - Financial Times

Україна хотіла б отримати від США такий же обсяг допомоги, як Афганістан - Financial Times

Київ • УНН

 • 21337 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна зацікавлена отримувати від США таку ж військову і фінансову допомогу, як та що раніше була надана Афганістану. Таку думку висловили газеті Financial Times люди, близькі до Президента Володимиру Зеленському, передає УНН.

Цитата

“Ми не Афганістан, ми не „failed state“ (з англ. держава, що не відбулася — ред.), ми боремося за свою незалежність і суверенітет... Безпека понад усе. Ми зробили для безпеки в Європі більше, ніж багато інших країн”, — заявив в коментарі виданню радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов.

Деталі

Як повідомляє видання, посилаючись на джерела, знайомі з програмою візиту Зеленського в Білий дім, Президент наполягатиме на значному збільшенні військової допомоги і випуску гарантованих США облігацій, щоб допомогти відновити інфраструктуру країни і перезавантажити економіку.

“Було б логічно надати Україні такий же рівень військової та фінансової підтримки, яку отримував Афганістан, оскільки ми — життєздатна держава, готова до боротьби і яка має ліберально-демократичні цінності”, — сказав Finantial Times радник Зеленського.

“Вашингтону пора усвідомити, що Україні потрібні десятки мільярдів доларів допомоги, якщо вона хоче пережити російську загрозу в довгостроковій перспективі”, — додав співрозмовник FT.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський їде в США з робочим візитом, який почнеться у вівторок, 31 серпня. Насамперед Глава держави відвідає Вашингтон.

Раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена, яка повинна була відбутися 31 серпня, перенесли на 1 вересня.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, з уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України і США в Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, зустрічі з керівниками ключових для україно-американських відносин міністерств, а також дві важливих публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

Маркарова зазначила, що у Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.

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