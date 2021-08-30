Україна хотіла б отримати від США такий же обсяг допомоги, як Афганістан - Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна зацікавлена отримувати від США таку ж військову і фінансову допомогу, як та що раніше була надана Афганістану. Таку думку висловили газеті Financial Times люди, близькі до Президента Володимиру Зеленському, передає УНН.
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“Ми не Афганістан, ми не „failed state“ (з англ. держава, що не відбулася — ред.), ми боремося за свою незалежність і суверенітет... Безпека понад усе. Ми зробили для безпеки в Європі більше, ніж багато інших країн”, — заявив в коментарі виданню радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов.
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Як повідомляє видання, посилаючись на джерела, знайомі з програмою візиту Зеленського в Білий дім, Президент наполягатиме на значному збільшенні військової допомоги і випуску гарантованих США облігацій, щоб допомогти відновити інфраструктуру країни і перезавантажити економіку.
“Було б логічно надати Україні такий же рівень військової та фінансової підтримки, яку отримував Афганістан, оскільки ми — життєздатна держава, готова до боротьби і яка має ліберально-демократичні цінності”, — сказав Finantial Times радник Зеленського.
“Вашингтону пора усвідомити, що Україні потрібні десятки мільярдів доларів допомоги, якщо вона хоче пережити російську загрозу в довгостроковій перспективі”, — додав співрозмовник FT.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський їде в США з робочим візитом, який почнеться у вівторок, 31 серпня. Насамперед Глава держави відвідає Вашингтон.
Раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена, яка повинна була відбутися 31 серпня, перенесли на 1 вересня.
За словами посла України в США Оксани Маркарової, з уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України і США в Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, зустрічі з керівниками ключових для україно-американських відносин міністерств, а також дві важливих публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.
Маркарова зазначила, що у Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.